因陷入扭曲歷史、中國式道具爭議！《朝鮮驅魔師》僅播出2集就被廢止，SBS：「決定取消播出」

由甘宇成、張東潤、朴成勳主演的《朝鮮驅魔師》背景設定在朝鮮太宗時代，22日播出第1集。

劇中，因為扭曲歷史、中國式道具，引發爭議。加上之前韓國和中國因為泡菜、韓服之爭，卻又在電視劇中表現出這樣的形態，引起觀眾們的指責。



（延伸閱讀：《朝鮮驅魔師》出現中國式食物、扭曲歷史引起爭議！SBS：「下週停播以重新整頓內容，今後會徹底的檢查」）

節目播出後，青瓦台國民請願上出現要求停播的文章，得到13萬多名觀眾的同意，廣播通信審議委員會也收到2000件的投訴。《朝鮮驅魔師》的20多家廣告商、3家製作支援公司也迅速宣布撤消，簽署提供場所贊助的聞慶市、羅州市也表明不提供拍攝場所的正式立場。



雖然在25日SBS曾表示：「下週會停播以重新整頓內容。」但爭議還是持續擴散，最終走上了停播之路。



今日，SBS發表正式立場：「SBS深刻意識到此次事態的嚴重性，決定解除《朝鮮驅魔師》的播放權購買合約，取消播出。SBS本劇的大部分播放權已經提前支付，製作公司已經完成80%的拍攝。雖然擔心由此帶來的電視台和製作公司的經濟損失和編排空白等，但SBS作爲地上波電視台深感責任重大，決定取消節目。」



（圖：SBS《朝鮮驅魔師》）

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