《朝鮮驅魔師》申景秀導演與朴繼玉編劇出面道歉，韓網反應不佳：封筆吧！

已被停播廢止的韓劇《#朝鮮驅魔師》，目前導演、編劇和主演們皆出面道歉，韓國網友對演員們反應偏向未來要慎選作品，但無法輕易原諒導演，尤其是編劇。

新劇《朝鮮驅魔師》只播了兩集就被 SBS 電視台廢止，起初因陷入扭曲歷史、出現中國式道具而引發爭議，還有牽扯諸多原因和波及到拍攝環境，資源被撤銷，青瓦臺請願…等等，指責聲浪持續延燒，在張東潤率先出面道歉後，李侑菲、朴成勳、甘宇成…等多位主要演員，申景秀導演也都公開道歉。



*圖：SBS Drama＠主演角色海報

【《朝鮮驅魔師》主演張東潤發文道歉：「都是因為我的愚昧和安逸，真的非常抱歉。」】



【《朝鮮驅魔師》被廢止，SBS：「決定取消播出」】



＊補充起因：太宗在歷史上被稱為「一代明君」，卻在劇中被描述為「殘忍暴君」，被網友斥責「扭曲歷史」，另外，接待西方神父的宴會場面大量出現中國食物，如皮蛋、月餅…等。

▼申景秀導演表示自己身為主要負責人與擁有決定權，責任重大，必須向大家謝罪。

「關於電視劇的所有決定與選擇，責任都在於我，工作人員與演員們只是相信著我而跟隨著我罷了。

並沒有偏見或扭曲歷史的意圖，全部有問題的場面都是我的能力不足，真的非常抱歉。」

▼另外，最後一位公開道歉文的朴繼玉編劇表示：「由於我未經深思熟慮的寫作，這幾天帶給大家很多困擾，真心向大家謝罪。



身為作者應該借鑒上次的錯誤，創作出更好的故事，卻做出了錯誤的判斷，使得觀眾更加憤怒疲憊。對於朝鮮歷史上的建國英雄們，本該充分表現出尊敬之心，卻依靠奇幻劇這一類題材，做出輕率的判斷，對此正深刻的反省自我。

很多觀眾們擔心我企圖扭曲歷史，但我絕無此意圖，但最終還是帶給大家傷害，我一定會刻骨銘記在心。我要向那些在現場為了製作出好的電視劇，而竭盡全力的導演、演員、工作人員們，以及製作公司和電視台的所有人低頭謝罪，再次向觀眾們真心誠意地道歉。」

網友反應：「編劇封筆吧，再也不想看到你了」、「滾去中國吧」、「演員的道歉還比較有誠意」、「編劇根本是想把歷史人物全都侮辱一遍」、「沒有任何意圖？意圖很明顯」、「連道歉文都寫得那麼自大」、「所以我喝酒了，但我沒醉，然後我開車是對的嗎？」目前對於編劇是一面倒的負評和憤怒。

朴繼玉編劇為此次事件備受爭議的人物，此前在《哲仁王后》中扭曲歷史，美化哲宗沉迷酒色的形象，醜化諷刺其他真實歷史人物，還在劇中輕視被韓國人視為國寶的《朝鮮王朝實錄》。



【爆笑古裝劇《哲仁王后》收視雖高但爭議不斷，韓國與中國皆出現抵制聲浪】

*封面圖：YTN news＠截圖

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