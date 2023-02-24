超经典爆笑古装剧《哲仁王后》逆袭登韩国Netflix第一、全球第三！谁想过它一度在韩国「被消失」

提到2021年的热门韩剧，不能不提tvN推出的《哲仁王后》，时隔2年登上串流平台Netflix，逆袭缴出了好成绩！

《哲仁王后》2020年底首播，由申惠善与金正贤主演，申惠善饰演男魂女身的哲仁王后，金正贤饰演君王哲宗。题材包含时空穿越、男魂穿女、古代政治斗争……集爆笑、浪漫与精心动魄，掳获一大批剧迷。



播毕整整2年，《哲仁王后》於全球OTT平台Netflix上架，造成不少国家旋风，在韩国本地目前仍维持前三名，好几度登上第一包括昨日的最新统计！从亚洲区台湾、香港、马来西亚、印尼……到北美墨西哥，南美玻利维亚、秘鲁、多明尼加……都站稳前三名数日！全球成绩则不断攀升，来到了第三！



不过，你曾想过它一度在韩国国内被全面下架吗？

《哲仁王后》最初在韩国国内电视首播时，创下单集平均17.371%高收视率，成为tvN电视台史上成绩第5佳的电视剧，不过在播毕1个多月后，就遭逢编剧朴继玉的新剧《朝鲜驱魔师》腰斩事件，随之在韩国国内消失……



《朝鲜驱魔师》因为剧本涉及「窜改历史」触怒韩国民众，首播隔日引发宣然大波，尔后SBS电视台决议取消播出，所有SBS官网、社交帐号的《朝鲜驱魔师》讯息全面删除、国内外影片通通下架。可能是看见风波之大，tvN也跟著将有扭曲史实争议的《哲仁王后》影片全面下架，不过仅止於国内，时隔9个月后才悄悄在韩国复出。



*相关报导：

〈因陷入扭曲历史、中国式道具争议！《朝鲜驱魔师》仅播出2集就被废止〉‎／

〈爆笑古装剧《哲仁王后》收视虽高但争议不断，韩国与中国皆出现抵制声浪〉／

《哲仁王后》曾随著《朝鲜驱魔师》於韩国本土一同消失，时隔9个月网路影片全复活！

虽然仍有韩国民众无法接受《哲仁王后》，但不可否认它在国际间的高人气，人气甚至还在增长中！

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