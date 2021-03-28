丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也卷入扭曲史实的争议！青瓦台国民请愿「停止拍摄」已超过9万人

雖然我也很想看，但這其中涉及歷史，我們外人還是別多做評論吧~ 針不是插在自身上是不能理解的。試想如果自己國家的歷史被扭曲，即使是電視劇，但尤其是對於小孩還有眾多不知情的觀眾都會留下深刻的印象的。只能期盼這部劇編劇真的不讓眾人失望，在未播出前處理好這些惹起爭議的事。