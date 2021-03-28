丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也卷入扭曲史实的争议！青瓦台国民请愿「停止拍摄」已超过9万人

SBS《朝鲜驱魔师》因改编历史被质疑「诋毁历史人物」惨遭停播，JTBC制作中的电视剧《雪滴花》也卷入质疑声浪。
由丁海寅、BLACKPINK Jisoo、刘寅娜、张胜祖、尹世雅、金惠奫与郑釉珍主演的《雪滴花》，以1987年的首尔为背景，讲述某一天突然闯进女子宿舍的大学生「秀浩」，和冒著被监视的危机藏匿并治疗她的大学生「英初」之间的爱情故事。
而丁海寅饰演的是抗争时期在韩国内活动的间谍，张胜祖饰演的是安全企划部的特务，由於时空背景的关系，网民们纷纷谴责，它贬低韩国的民主主义，使独裁政权正当化。对此，JTBC也发表立场：「随著未完成的剧情大纲被泄露到网路上后，被断章取义以特定文章为基础，各种指责接连不断，但这都只是臆测而已。《雪滴花》绝对不是贬低民主化运动、美化安企部和间谍的电视剧。」
（延伸阅读：丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也遭质疑扭曲史实，JTBC声明：「请不要对尚未公开的电视剧无差别指责」）
26日，就有网友向青瓦台请愿要求停止《雪滴花》拍摄，当中提到：「虽然已经多次证明过朝鲜没有介入民主化运动，但那部作品还是以『间谍』为主角。只是因为作品设定而无视，但设定本身却给现在的受害者带来侮辱，从这点来看，这只不过是露骨地施加了政治压力。」最后也补充：「应该停止污辱和抹黑韩国的这部电视剧所有拍摄，并彻底清除至今所有拍摄的戏份。」目前参与请愿的人数已经超过99000人。
（图：JTBC、青瓦台请愿、封面图：IG@holyhaein、IG@SOOYAAA__）
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