《朝鮮驅魔師》僅播兩集被電視台廢止，主演張東潤發文道歉：「都是因為我的愚昧和安逸，真的非常抱歉。」

因扭曲歷史、出現中國式道具的新劇《朝鮮驅魔師》目前已下架，身為主演的張東潤也出面道歉，態度相當誠懇。

新劇《朝鮮驅魔師》僅僅播出兩集就被 SBS 電視台廢止，起初因陷入扭曲歷史、出現中國式道具而引發爭議，還有牽扯諸多原因和波及到拍攝環境，資源被撤銷…等等，指責聲浪不斷。



*圖：SBS Drama@official

補充起因：太宗在歷史上被稱為「一代明君」，卻在劇中被描述為「殘忍暴君」，被網友斥責「扭曲歷史」，另外，接待西方神父的宴會場面大量出現中國食物，如皮蛋、月餅…等，其他內容可至下方新聞觀看。

*延伸閱讀：《朝鮮驅魔師》僅播出2集就被廢止，SBS：「決定取消播出」等原因報導



*圖：SBS Drama@播出截圖

其中，對於演員們選擇出演這類型作品卻未感不妥，也受到了韓國網友批判。

主演張東潤則透過公司 SNS 發表長文，向大眾致歉。



*圖：dongyicompany.official@IG

「大家好，我是演員張東潤。煩惱了很久，作為《朝鮮驅魔師》主演之一的我所發表的立場，或許無法讓焦急等待的大家滿意，但也想真誠的表達我的想法，所以寫下了這些文字。

首先，我沒有辯解的餘地，非常的抱歉，因為我的愚昧和安逸，沒有充分認知到這部作品的問題會這麼大。在演員的立場上，從創作的角度去看作品，卻疏忽了該以社會性的角度去審視，真的是我的一大錯誤。



*圖：SBS Drama@official

能和我尊敬的導演、優秀的前輩和同僚演員們一起合作，我都沒有理由去討厭這部作品。也是在給予我有限的選擇中，煩惱許久後做出的最佳選擇。前面提過了，這都是因為我的愚蠢。

我的信念是…只要個人沒有道德性的缺陷，就可以堂堂正正的生活，但因為工作上發生了如此羞愧之事，我也充分的自我反省。這次切身體會到我是因為大眾的喜愛與關注才能繼續工作的，對於大家的想法，我也都會虛心接受。

這絕不是純粹為了抒發心情或誘發同情心才寫的內容，而是真心誠意的表達我的想法，慎重地向大家道歉。若能夠原諒我，我便將這次的事情銘記在心，繼續展現演員更加成熟的面貌給大家。」

對此內容，網友也紛紛表示張東潤的道歉文相當有誠意，內容寫得很好，感受到他的真心，也期許他未來有更好的發展。

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