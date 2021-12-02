《哲仁王后》曾随著《朝鲜驱魔师》於韩国本土一同消失，时隔9个月YouTube影片全复活！

对《哲仁王后》粉丝来说肯定很欣慰，但反对的人依旧反对。

要说2021年热门韩剧，绝对少不了《哲仁王后》，但不晓得海外观众有无发现，某些韩国媒体在整理今年度收视最佳电视剧时，会有意无意漏提《哲仁王后》，《哲仁王后》明明创下了单集平均17.371%高收视率，无论是该集或是全剧平均，目前都还是tvN有线电视台今年的纪录保持人，不是吗？



回溯今年3月26日，《哲仁王后》编剧朴继玉於SBS电视台的新作《朝鲜驱魔师》开播2集就被腰斩，理由是扭曲史实。当时SBS与剧组、演员群不仅公开道歉，还将公开平台上所有的《朝鲜驱魔师》相关贴文与影片澈底删光，但大众仍无法平息怒气，连原本也有扭曲史实争议的《哲仁王后》也遭一并批判。



*关於《朝鲜驱魔师》与《哲仁王后》的史实争议可参考：

因陷入扭曲历史、中国式道具争议！《朝鲜驱魔师》仅播出2集就被废止‎

爆笑古装剧《哲仁王后》收视虽高但争议不断，韩国与中国皆出现抵制声浪

也许是tvN察觉事态严重、为了避免卷入舆论风尖浪口，同一日便悄悄将《哲仁王后》官网关闭、所有影音平台包括YouTube、Naver TV与TVING上影片全下架。此举让海外粉丝相当不满，推特上发起了串联要求tvN「还我们《哲仁王后》，Hashtag包括#WeWantMrQueenBack、#BringBackMrQueen、#SaveMrQueen的贴文满天飞，也有展开联署活动。



今年9月‎tvN办理的15周年自家电视剧票选里也没有《哲仁王后》，谁都没想到，虽曾卷入争议但仍风光下档的《哲仁王后》会和《朝鲜驱魔师》一样成为黑名单，於韩国本土再也不见天日，宛如从未存在过（按：《哲仁王后》卖往海外版权如黄VIU均不受影响，下场还是比《朝鲜驱魔师》好）。

然而，《哲仁王后》从3月底消失到现在时隔9个月，tvN前几日重新公开了《哲仁王后》YouTube与TVING所有影片，一样也是「悄悄的来」。不少韩国网友对此气炸了，留言：「疯了吗？卖国贼好恶心」、「像蟑螂一样爬出来」、「真是无言」、「看了真不舒服」，不过也有一些网友涌入YouTube替《哲仁王后》加油打气、表示影片回归很欣慰，风向大概就和《哲仁王后》首播时的情形一样，虽然很多人批评，但同时也有人支持著。



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