在 DAY6 出道五周年前夕,他们就要推出由成员 Young K、元弼和度云组成的首支小分队 DAY6 (Even of Day) 了!

JYP Entertainment 今天(11 日)公开了 DAY6 首支小分队 “DAY6 (Even of Day)” 的预告照,并宣布他们将於 8 月 31 日出道。

DAY6 (Even of Day) 的团名由朴轸永由亲自命名,在原本的团名后加上代表「近傍晚」的 “Even”,表示经过黑夜后终究会迎来白日,而 Young K、元弼和度云三人也将呈现充满这种希望的音乐。

DAY6 在今年 5 月时才刚推出迷你六辑〈The Book of Us : The Demon〉,主打歌 “Zombie” 便唱出现代人忙於工作、疏於生活的困境为主题,为许多人带来安慰并大获好评。



在 31 日之前,DAY6 (Even of Day) 将陆续公开更多预告,My Day 们别忘了持续关注罗!



(照片或影片来源:JYP Entertainment)

