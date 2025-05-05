人气乐团DAY6雅加达演唱会引发巨大争议，JYP娱乐出面道歉：「我们将全力以赴照顾艺人」

人气乐团 DAY6 所属经纪公司 JYP 娱乐就雅加达演唱会相关争议表达歉意，整件事情发生当下引发了许多粉丝不满。

4日，JYP 透过官方表示：「DAY6 於 5 月 3 日在雅加达举办了第三次世界巡演《FOREVER YOUNG》。但因与当地主办方之间的沟通不顺畅，加上天候恶劣，导致现场应对与安全措施不够完善，音效检查与正式演出也比预定时间延迟。」



接著他们补充说：「让长时间在恶劣天气下等待演出的粉丝们感到不便，我们深感抱歉；同时也对在艰难情况下仍尽全力为粉丝著想的艺人们，表达我们最真诚的歉意。」

JYP 表示：「我们对此次事件深感责任重大。未来将致力於让艺人能在最佳条件下专注於演出，并细心掌握现场状况，让粉丝能无忧观赏演出，做好万全准备。」



事件始於，DAY6 在雅加达演出当天当地下起暴雨，在天候恶化与演出延迟的情况下，引发粉丝不满与抗议。更有网友爆料承办方发放过期零食、乐器音响出问题、雨备应对能力极差、承办公司问题很大（粉丝们表示要抵制印尼这间活动代办公司Mecima）。在这样的情况下，DAY6 成员也在演出前亲自向观众表达了歉意。

▼歌词唱到你还好吗？你幸福吗？粉丝们大喊：NO～！（这段本来的互动是要大喊YES）



▼大合照时，粉丝们也都不愿意举承办方准备的手幅，决定抵制到底。粉丝团结喊出「不要手幅」，成员们一放下，全场就热烈欢呼。



【以下是 JYP 官方声明全文】

大家好，我们是 JYP Entertainment。

首先，对於一直以来喜爱 DAY6 的粉丝们，因这次事件造成困扰，我们深表歉意。

DAY6 於 5 月 3 日在雅加达举行了第三次世界巡回演唱会《FOREVER YOUNG》。然而，与当地主办方在解决过程中沟通不顺，加上天候恶化，导致现场应对及安全措施不够完善，音效检查与正式演出开始时间也比预期延迟。

对於在恶劣天气中长时间等待演出的粉丝们所经历的不便，以及在困难情况下仍以粉丝为重、尽最大努力演出的艺人，我们致上最诚挚的歉意。

我们对此次事件感到责无旁贷。今后将竭尽全力照顾艺人，使其能专注於演出，并细心掌握现场状况，致力於让粉丝们能舒适、安全地观赏演出，我们承诺会做到万无一失。

对於来观看 DAY6 演出的所有粉丝，再次致上我们深深的歉意。

谢谢大家。

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