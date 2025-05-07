人气乐团DAY6传递满溢春光的希望赞歌！新歌〈Maybe Tomorrow〉（也许明天）MV全公开～

DAY6 为大家带来一首充满春日气息的希望之歌，听完一扫郁闷心情～～～。

DAY6 於今天（7日）下午6点发行全新数位单曲〈Maybe Tomorrow〉以及同名主打歌。这是继去年9月发行迷你专辑《Band Aid》与主打歌〈Melt Down〉（要融化了）之后，时隔8个月推出的新作，凝聚了「值得信赖与收听」的 DAY6 感性魅力。



新歌〈Maybe Tomorrow〉融合了充满活力的鼓点、清爽的音色以及极具感染力的嗓音，由 Young K 单独填词，作曲则由成员晟镇、Young K、元弼与曾参与多首 DAY6 名曲制作的作曲家洪志相共同完成。



此外，DAY6 将於新专辑发行后，在9日至11日及16日至18日一连6天，於首尔奥林匹克体操竞技场 KSPO DOME 举行《DAY6 3RD WORLD TOUR 'FOREVER YOUNG' FINALE in SEOUL》（第三次世界巡演 Forever Young 首尔最终场）。这不仅是 DAY6 首次登上 KSPO DOME 举办个唱，也是他们世界巡演的压轴演出，场馆全区 360 度全面开放，并创下「全场次全席售罄」的纪录，展现压倒性的票房实力。

你也在关注这次的回归吗？！

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