清凉感直接UPUP！韩国人票选夏季必听BEST5歌曲，抗暑最佳伙伴～
KPOP 2020年8月11日 星期二11:25 HARU
每一首歌听完整个人都感到透心凉了呢～你听过哪几首呢？
BEST5：LABOUM - 상상 더하기
夏天清爽的元素之一怎么能少得了校服呢！如此青春洋溢的感觉最能带出满满的活力感，LABOUM的这首歌使用明亮色调的MV搭配上清爽的曲调，最适合夏天听了～
BEST4：Lovelyz -여름 한 조각
另外绝对不能错过的就是让人感到心旷神怡的海边，这首收录在Lovelyz第一张数位单曲中的여름 한 조각，成员们在海水蔚蓝沙滩上的画面，还有轻快节奏感的音乐，让人忍不住想要无限播放呢！
BEST3：OH MY GIRL - Perfect Day
第三名就是最近大势女团OH MY GIRL，其中迷你四辑中的Perfect Day，是一首在炎热夏天里，能够帮助提升精神、加油打气的元气歌曲，抱持著愉快的心情，听了都会忍不住一起哼唱几句。
BEST2：f(x) - All Mine
虽然All Mine这支MV不是走一个清凉的风格，不过节奏感明确加上轻快的旋律，是会让人忍不住激发跳舞的冲动，想要跟著摇摆自己的身体，感到好心情的一首歌。
BEST1：Red Velvet - Blue Lemonade
说到夏天最解暑的歌曲，怎么能不提到Red Velvet呢！拥有众多清爽又朗朗上口曲风的音乐，这首Blue Lemonade则是大家觉得最喜欢又能代表夏季的歌曲，完全是实至名归阿！
(图：IG@redvelvet.smtown、SM、IG@wm_ohmygirl、woolliment、IG@officiallaboum)
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