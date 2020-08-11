(G)I-DLE 回归满一周 〈DUMDi DUMDi〉销量为女团单曲史上第二高！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:07 施乃琪
(G)I-DLE 自出道以来的每次回归都让人眼睛一亮，最新单曲〈DUMDi DUMDi〉的首周销量和 MV 观看次数，也在最近双双获得耀眼的成绩！
根据 Hanteo Chart 公布的数据显示，(G)I-DLE 的首张实体单曲〈DUMDi DUMDi〉自 3 日发行满一周后共卖出 94,587 张，一举拿下女团单曲首周销量的史上第二名。
〈DUMDi DUMDi〉中总共收录了同名主打歌，和不久前 (G)I-DLE 在演唱会上抢先公开的 “i”M THE TREND”，分别由小娟和 Minnie、雨琦与其他音乐人携手创作，(G)I-DLE 的创作才华也因此再度获得肯定。
在这同时，”DUMDi DUMDi” 的 MV 在 6 天内便累积了 48,033,211 次观看数，而在今年第 32 周 (8/2~8/8) 的 K-Pop Radar MV 榜上勇夺冠军。最后就来看看这首歌的舞蹈练习影片吧！
（照片或影片来源：CUBE Entertainment）
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