回味 Super Junior 十年前的浪漫经典 〈No Other〉MV 破亿！
KPOP 2020年8月7日 星期五10:59 施乃琪
Super Junior 近年来勇於挑战新乐风，过去的典型流行歌在如今听来格外令人怀念，其中 “No Other” 应该是很多 ELF 的爱歌吧？
在今天（7 日）上午，Super Junior 的 “No Other” 官方 mV 观看次数跨越了一亿大关，成为他们出道以来的第四支破亿 MV。
“No Other” 於 2010 年 6 月发行，是正规四辑改版专辑的主打歌。有别於原版专辑的主打歌「美人啊」，”No Other” 以令人印象深刻的前奏和中板速度打造轻松甜蜜的氛围，不只 MV 值得一看，现场表演也很有趣。
另一方面，Super Junior 最近以个人、小分队活动为主，其中圭贤、厉旭和艺声组成的 Super Junior-K.R.Y. 将於 23 日首度举行线上演唱会《Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y.：我们曾蓝得耀眼的季节 (The moment with us)》。
（照片或影片来源：SM Entertainment、MBC）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻