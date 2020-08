《便利店新星》结局三大看点:池昌旭&金裕贞的梦想和爱情能否走上花路呢? 防弹少年团Jimin在IG上的个人tag讨论量破5千万!超过Obama、Justin Bieber成全球第一人 又一个实力派混声团体回归!KARD 以八月底回归为目标准备中 《刑警没有假期》看郭到元+金大明携手展开一场失控的国际搜查 时隔近四年⋯⋯孝琳终於又要发行迷你专辑了! 充满人情味的高利贷业者还帮人养小孩?《担保》成东镒+金希沅+河智苑令人期待的组合 BLACKPINK〈How You Like That〉横扫七月榜单 在 Gaon Chart 拿下三冠! CRAVITY 火速回归 明天公开新专辑首波预告片! 《机医》新花絮!「羽朱」金俊第一次与制作组见面、读完台词之后,他的目光一直停在桌上的...糖果 XD 舞台天才朴轸永 × 宣美联手出击 重现舞厅年代风华! 姜河那:「我爱在家当宅男!」最新画报再同框超可爱的「宇宙」! PENTAGON 官方粉丝见面会将登场!「以更新、更近距离的方式交流」 ITZY〈Not Shy〉两波概念照曝光 人手一枪大展强悍魅力! 人气歌手 Gary 儿子的 IG 再次被盗:这已经是第六次了!(怒) 金牌绿叶演员!带你认识《虽然是精神病但没关系》《鸡不可失》的吴正世,你看过几部呢? [帅图]眼球净化时间到!李敏镐一口气释出40张以上帅照!一路陪你到冬天〜 任瑟雍交通事故可能被判实刑?!临近路口未减速,环境可见度高 回味 Super Junior 十年前的浪漫经典 〈No Other〉MV 破亿! 时隔3年...AOA出身的草娥将通过OST回归?粉丝:「终於要回来了吗?真的好想念草娥的歌声」 Play M家族团出演《Idol on the Quiz》节目:Apink&VICTON带上新人团Weeekly SF9路云太可怜了,被迫拄拐杖工作!完全被公司当成了赚钱工具 金曜汉25日SOLO出道!新男团WEi出道在即 权珉娥:AOA全员都是霸凌旁观者!点名每个成员,道出最先取关雪炫原因... 《夫妻的世界》导演解释为什么挑当时名气不大的韩素希来演「吕多景」! SJ金希澈终於换发型了,清爽短发颜值飙升!此时银赫却玩起了长发XD

回味 Super Junior 十年前的浪漫经典 〈No Other〉MV 破亿! KPOP 施乃琪