时隔3年...AOA出身的草娥将通过OST回归？粉丝：「终於要回来了吗？真的好想念草娥的歌声」
明星 2020年8月7日 星期五09:15 Yuan
草娥在2017年6月宣布退出AOA后就鲜少露面，只有每年生日的时候会在IG感谢粉丝的祝福。去年5月她与FNC娱乐的合约正式到期离开，之后也没有和其他公司签约或其他消息。
6日，根据韩媒报导：「KBS电视剧《他就是那家伙》中，演唱朴道谦（徐志焄 饰）主题歌曲的正是草娥。」该音源在《他就是那家伙》3日的播出中被公开，是一首表现朴道谦凄凉心情的歌曲，音色也让人联想到是草娥，引发了网友们的好奇。
对此，OST制作公司的相关人士则回应：「正在确认草娥是否参与了OST。」
有媒体更提到：「最近草娥有与演艺界相关人士见面，并讨论了经纪公司合约等，为了重新展开活动不断加快步伐。虽然还没有确定要回归歌谣界，但为了作为SOLO出道，正在小心谨慎准备中。」
消息一公开，也让不少粉丝表示：「终於要回来了吗」、「这个嗓子不唱歌真的好可惜」、「不管怎样都好期待」、「居然要等到了吗」、「好喜欢她的声音」、「好想念草娥的歌声」等等。
（图：KSD、FNC）
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