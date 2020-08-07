任瑟雍交通事故可能被判实刑？！临近路口未减速，环境可见度高

昨天任瑟雍交通事故的监控录像公开后，一开始都站在任瑟雍这边的舆论大幅转向，部份专家也表示：「如果不能和解的话，任瑟雍很可能被判实刑。 」
昨日有媒体公开了本月1日晚11点50分左右发生在首尔恩平区DMC站附近的任瑟雍交通事故监控录像，可以看到，受害人穿著深色衣服、举著深色雨伞，正在从人行道慢慢走上DMC站附近三岔路口的斑马线，当时斑马线的信号灯是红色。
受害人进入斑马线约2秒后被任瑟雍的车撞倒，而车子直到撞上人都没有减速。
当时路灯和附近商店的灯光都有亮，不是非常暗的状况，据悉道路上还有「减速徐行」的指示牌。
受害人马上被送去医院但还是宣告死亡。 任瑟雍当时不是饮酒状态，警方正在调查是否超速。
该事件一开始被报导时，舆论因为「雨夜、乱过马路」而偏向任瑟雍一方，但监控录像公开后，舆论开始认为任瑟雍也有过失。
一名网民的留言获得了3000多点赞：「周围有路灯，这程度完全能看见（行人）。车速相当快，虽然是乱穿马路，但（任）也没有确实做到前方注视，看来难以免罚。」
其他网民也表示：「一开始非常支持他，但看到监控录像之后想法完全改变。 虽然是乱穿马路，但在三岔路口怎么能开这么快? 虽然是下雨的夜路，但并不是无法看清前方的黑暗环境。」
「行人并不是突然跑出来，进入斑马线已经有几秒了，也不是下著看不清前方的暴雨，（任）却完全没有踩刹车。」「（撞到人的）前一瞬间踩刹车也可能不会酿成人命事故。」
交通事故专家表示只根据监控录像来看的话，任瑟雍也有过失。
交通事故专门律师所L&L的郑律师表示：「受害人不是突然跑出来而是在慢慢走，虽然是晚上11点50分，但依靠路灯和商店灯光完全能看清前方路况。」
交通事故专门律师所YUN & LEE的李律师表示：「斑马线附近有可能出现乱穿马路的人，因为违反了减速徐行义务，不能算是无过失。」
两位律师分别认为，任瑟雍的过失占比是40%或60%。
有分析指出，如果不能和解，任瑟雍很可能被判实刑。 根据交通事故处理特例法，过失致死可判5年以下有期徒刑或2000万元以下罚款。
郑律师认为：「如果和受害者一方达成和解，应该可以判缓刑，如果不能和解就很可能被判实刑。」
而李律师则认为：「虽然是死亡事故，但乱穿马路的情况也可以罚金刑进行简略起诉。 如果不能和解，则有可能被判监禁刑、缓期执行。 」
（图源：DAUM地图街景，中央日报，任瑟雍IG）
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