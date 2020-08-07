回味 Super Junior 十年前的浪漫經典 〈No Other〉MV 破億！
KPOP 2020年8月7日 星期五10:59 施乃琪
Super Junior 近年來勇於挑戰新樂風，過去的典型流行歌在如今聽來格外令人懷念，其中 “No Other” 應該是很多 ELF 的愛歌吧？
在今天（7 日）上午，Super Junior 的 “No Other” 官方 mV 觀看次數跨越了一億大關，成為他們出道以來的第四支破億 MV。
“No Other” 於 2010 年 6 月發行，是正規四輯改版專輯的主打歌。有別於原版專輯的主打歌「美人啊」，”No Other” 以令人印象深刻的前奏和中板速度打造輕鬆甜蜜的氛圍，不只 MV 值得一看，現場表演也很有趣。
另一方面，Super Junior 最近以個人、小分隊活動為主，其中圭賢、厲旭和藝聲組成的 Super Junior-K.R.Y. 將於 23 日首度舉行線上演唱會《Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y.：我們曾藍得耀眼的季節 (The moment with us)》。
（照片或影片來源：SM Entertainment、MBC）
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