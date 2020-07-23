4年前旧节目被重提：顶级女爱豆泰国抽烟触动警报器，队内B某是常用跑腿：韩网民直指AOA雪炫！

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现役女团清纯成员吸烟触发烟雾报警器，网民和媒体纷纷将矛头指向了AOA的雪炫。

韩国E Channel节目《勇敢的记者们》中，有资深娱乐记者爆料了一位现役女爱豆的事情，称：「近期有女团成员被标上了『泰国香烟』的标签，是因为她在泰国酒店里抽烟导致烟雾器报警，吓得其他客人都跑了出来，这个女爱豆就是A。在大众眼里她外貌清纯，身材姣好，连性格都很完美，但实际上是个离不开香烟，满口脏话的人。酒店方说要报警处理，A某就大言不惭地说不知道是禁烟区域，最后还是工作人员说明了A某的身份，替她道歉才了结。」



记者还爆料：「A某甚至为了自拍而迟到，因为她是一线明星，这些事情广告商都得忍著，而且还要硬著头皮继续签约。A某在成员面前也一样，说话都用下巴对著人（趾高气扬的），队内善良的B某就是A某的专用跑腿，希望A某能够找回初心。」



根据节目中记者的描述，A某就是拥有无数男粉丝的某人气女团成员，之前去泰国拍广告时惹出了香烟事件。这其实是4年前的一档节目，只是现在重新被翻了出来，甚至登上了热搜榜，就是因为有网民点名A某是AOA的王牌成员雪炫。在韩国知名搜索网站中输入「雪炫」的名字，跳出来的相关词条就是「泰国香烟」、「雪炫泰国」等。



联想到权珉娥日前取消关注雪炫，加上此次旧事被翻出，有网民跑到雪炫的IG上留言，直指：「如果珉娥能像你删留言那样简单地删掉痛苦就好了」、「雪炫欧腻，希望你也退队」、「欧腻，我刚看完《勇敢的记者们》， 你在泰国抽烟触动了烟雾警报器，我弟弟都不这样」、「霸凌在有人视而不见时杀伤力更大」等。



对此FNC火速回应称传闻中的「泰国香烟事件」主人公并非雪炫，正搜集网路上关於此谣言的资料，并将诉诸於法律。

「图：NATE、NAVER、《勇敢的记者们》、雪炫IG」

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