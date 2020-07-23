EXO灿烈因为这个原因和姐姐一年不说话！宥拉姐：没印象，这是他一个人的战争XD
明星 2020年7月23日 星期四08:30 Rui
EXO灿烈自爆曾和姐姐一年不说话，却没想到被姐姐反击，这该死的现实姐弟情啊！！
灿烈和姐姐朴宥拉是有名的神仙姐弟，两人的关系就是现实姐弟的写照，背后也是打打闹闹，但姐姐结婚时，灿烈却偷偷落泪，舍不得姐姐出嫁。
不过「爱姐小迷弟」灿烈也透露曾经和姐姐不说话长达1一年的时间，原因竟然是因为「Puyo Puyo」，姐弟俩玩Puyo Puyo时大吵了一架，这之后就1年就不说话了。
「Puyo Puyo」是个什么东西能让灿烈能忍住不和姐姐说话一整年，於是就有粉丝去问姐姐了，希望姐姐给出答案。 没想到朴宥拉十分酷地回答：「我有印象玩过Puyo Puyo的游戏，但绝没有一年都不说话的记忆，可能是他独自一人的战争吧。 」
哈哈哈哈，是不是像极了和哥哥姐姐吵架的我们，自己气得要死，内心纠结万遍，对方却浑然不知，还觉得「这有什么好气的？」
「图：PANN」
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