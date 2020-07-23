4年前舊節目被重提：頂級女愛豆泰國抽煙觸動警報器，隊內B某是常用跑腿：韓網民直指AOA雪炫！

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現役女團清純成員吸煙觸發煙霧報警器，網民和媒體紛紛將矛頭指向了AOA的雪炫。

韓國E Channel節目《勇敢的記者們》中，有資深娛樂記者爆料了一位現役女愛豆的事情，稱：「近期有女團成員被標上了『泰國香煙』的標籤，是因為她在泰國酒店裡抽煙導致煙霧器報警，嚇得其他客人都跑了出來，這個女愛豆就是A。在大眾眼裡她外貌清純，身材姣好，連性格都很完美，但實際上是個離不開香煙，滿口髒話的人。酒店方說要報警處理，A某就大言不慚地說不知道是禁煙區域，最後還是工作人員說明了A某的身份，替她道歉才了結。」



記者還爆料：「A某甚至為了自拍而遲到，因為她是一線明星，這些事情廣告商都得忍著，而且還要硬著頭皮繼續簽約。A某在成員面前也一樣，說話都用下巴對著人（趾高氣揚的），隊內善良的B某就是A某的專用跑腿，希望A某能夠找回初心。」



根據節目中記者的描述，A某就是擁有無數男粉絲的某人氣女團成員，之前去泰國拍廣告時惹出了香煙事件。這其實是4年前的一檔節目，只是現在重新被翻了出來，甚至登上了熱搜榜，就是因為有網民點名A某是AOA的王牌成員雪炫。在韓國知名搜索網站中輸入「雪炫」的名字，跳出來的相關詞條就是「泰國香煙」、「雪炫泰國」等。



聯想到權珉娥日前取消關注雪炫，加上此次舊事被翻出，有網民跑到雪炫的IG上留言，直指：「如果珉娥能像你刪留言那樣簡單地刪掉痛苦就好了」、「雪炫歐膩，希望你也退隊」、「歐膩，我剛看完《勇敢的記者們》， 你在泰國抽煙觸動了煙霧警報器，我弟弟都不這樣」、「霸凌在有人視而不見時殺傷力更大」等。



對此FNC火速回應稱傳聞中的「泰國香煙事件」主人公並非雪炫，正搜集網路上關於此謠言的資料，並將訴諸於法律。

「圖：NATE、NAVER、《勇敢的記者們》、雪炫IG」

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