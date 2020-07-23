张赫兴奋介绍南浦洞娱乐大街脚印，换来李施彦尴尬：「但我没弄过耶……」

细数地上脚印有Apink郑恩地、韩善伙、CNBLUE郑容和……就是没有李施彦，帮李施彦抱不平啦～！
《首尔乡巴佬》EP2继续釜山行，来到南浦洞娱乐大街逛街时，车太铉首先发现地上有演员李在勇脚印，便兴奋指著地板，众人也围过来观看。
接著发现了Apink郑恩地的脚印，和郑恩地因《请回答1997》建立友谊的李施彦还开玩笑说：「郑恩地为什么把脚插在这里了？」
来到一个转角，张赫刚说完：「往这里直走的话……」就瞥见地板上自己的脚印说：「哇，这是我的。」车太铉马上吐槽张赫：「噢，张赫！你是故意带我们来的吗？」结果大伙开始评论张赫的脚：「你脚怎么长这样」、「脚好小啊」XD
张赫介绍这些脚印好像是给釜山出身的演员弄的，却引发李施彦尴尬道：「可是我没弄过耶……」一行人还发现了韩善伙、卞宇珉、金正泰等演员的脚印，就是没有李施彦啊……李升基问他：「哥，他们没联系你吗？」李施彦伤心回答：「一通电话也没有……」
看到郑容和的脚印，身为亲故的Simon D兴奋起来研究郑容和大脚。
其实这是2017年9月修建此街道时，特别设计的「名人足迹」。除了以上提到的几位艺人拥有足迹外，还有薛云道、尹衡彬、池大韩、赵震雄、金元孝、宋海加上导演尹济均共十四位。可能是以演员为主的关系，Simon D身为知名嘻哈歌手没有入列，不过看到亲故郑容和在内也产生羡慕啦！最难过的莫过於李施彦了吧？李施彦明明是超强绿叶，在2015、2016年间就以高收视率电视剧《Remember－儿子的战争》、《W－两个世界》以及综艺节目《我独自生活》打开知名度。
后来在南浦洞继续逛街，马上就印证了李施彦的人气，街上阿珠妈都是先认出李施彦啊！只能说当时设计娱乐大街的主办单位眼光不够远XD
（图：爱奇艺台湾站）
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