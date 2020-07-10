权珉娥被霸凌期间写的书热度飙升！都是鼓励内容，内心真的太温柔了～
明星 2020年7月10日 星期五08:15 Rui
AOA前成员权珉娥揭露长达10年的队内霸凌内幕，凄惨的经历让粉丝们很是心疼。
这些年里珉娥经历了忧郁症、恐慌障碍、不安障碍等心理疾病的折磨，却因为要担起养家的责任而努力在娱乐圈中生存。这次的「揭露战」也让她没有被很多人知道的随笔作家身份曝光。
2017年，权珉娥发行了自己的首个随笔短文集《星星夜晚也不会迷路》，在书中她坦露了出道这些年来鲜少吐露的真实心声。文中收录了很多在珉娥迷失自我时帮她重新找到归路的文章，以及珉娥作为普通年轻人而非受关注的明星的故事，她希望通过自己的故事为那些曾经因为各种事情而失去信心的年轻人送上应援和安慰。
看过这本书的读者们在书评中表示「这是一本能让处於困境的人感到温暖的书」。而原本不知道珉娥写过书的网民们得知这一消息时也纷纷表示：「她真的有在认真生活」、「希望她自己也能赶快站起来」、「很有才华的女孩子」、「那样努力安慰别人却无法照顾好自己，太让人心疼了」等。
「图：NATE PHOTOS」
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