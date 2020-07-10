是可爱还是性感？太妍更新IG网暴动：衣服能不能先穿好！
KPOP 2020年7月10日 星期五09:32 Erin
太妍於7月9日晚间更新IG，上传了多张在车内拍摄的照片，平时时常以可爱形象与粉丝们见面的她，本次的造型多了些性感，甚至若隐若现让网友们纷纷紧张留言：衣服能不能先拉一下？
太妍上传了四张在车内自拍的照片，她穿著咖啡色的夏季上衣，细肩带出几乎露出肩膀，也可看见几个小小的彩色刺青图案，引发粉丝们的热烈讨论，很多人觉得这新刺青真的相当美丽，也有网友认为看起来应该是玫瑰花样的刺青贴纸。
阳光洒入车内也让她的白皙肤色更加明显，酒红色的发色仅简单绑起马尾，也一样充满清纯魅力。虽然照片相当美丽，粉丝们也纷纷留言称赞，也有不少粉丝们纷纷担心起来，因为这服装真的太清凉了，尤其胸前几乎快露出线条，更有粉丝们说「衣服要不要先拉一下？」
太妍於5月发行了单曲“HAPPY”也深受许多观众们喜爱，也爱透过IG与大家互动，日前更是上传了亲手制作的手环引起许多艺人朋友与粉丝们的喜爱。
照片：太妍IG
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