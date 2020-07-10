權珉娥被霸凌期間寫的書熱度飆升！都是鼓勵內容，內心真的太溫柔了～
明星 2020年7月10日 星期五08:15 Rui
AOA前成員權珉娥揭露長達10年的隊內霸凌內幕，淒慘的經歷讓粉絲們很是心疼。
這些年裡珉娥經歷了憂鬱症、恐慌障礙、不安障礙等心理疾病的折磨，卻因為要擔起養家的責任而努力在娛樂圈中生存。這次的「揭露戰」也讓她沒有被很多人知道的隨筆作家身份曝光。
2017年，權珉娥發行了自己的首個隨筆短文集《星星夜晚也不會迷路》，在書中她坦露了出道這些年來鮮少吐露的真實心聲。文中收錄了很多在珉娥迷失自我時幫她重新找到歸路的文章，以及珉娥作為普通年輕人而非受關注的明星的故事，她希望通過自己的故事為那些曾經因為各種事情而失去信心的年輕人送上應援和安慰。
看過這本書的讀者們在書評中表示「這是一本能讓處於困境的人感到溫暖的書」。而原本不知道珉娥寫過書的網民們得知這一消息時也紛紛表示：「她真的有在認真生活」、「希望她自己也能趕快站起來」、「很有才華的女孩子」、「那樣努力安慰別人卻無法照顧好自己，太讓人心疼了」等。
「圖：NATE PHOTOS」
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