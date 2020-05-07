真的好懂事！《超人回来了》姜好不买昂贵的玩具，原因是...因为新冠肺炎，以为爸爸没工作！
综艺 2020年5月7日 星期四16:02 Yuan
5月5日是韩国的儿童节，在3日播出的《超人回来了》中，Gary也带著姜好去买儿童节礼物。
到了玩具店，姜好也推著小推车...非常的兴奋，他选了一个大台的水泥车，问了爸爸要多少钱，听到80000韩币，又叫爸爸把水泥车放回去。Gary也对他说：「小好啊！你想要什么跟爸爸说，爸爸买给你。」
经过一乱串的玩具拒绝之后，姜好选了一个Jamjam家里也有的娃娃（16500韩币），并对爸爸说：「我很满足！」Gary就说：「说了要买给你，怎么都不要呢？」姜好也说：「没有工作！因为新冠肺炎，我们走吧！」
Gary：「好啊！你是因为爸爸没有工作才买这一个的吗？」而姜好也一直牵著爸爸的走要出去玩具店：「我们往这边走吧！你没有工作，没有工作，不行不行（买更多）。」Gary：「爸爸有工作的，现在都在工作呢！」
原来在去的路上，Gary提到：「因为新冠肺炎，大家都很小心，所以没什么工作。」真的在意爸爸的话了啊！这也让不少网友表示：「真的好懂事」、「小好真的太乖太善良了」、「这样就记住了，好贴心」、「是天使啊」、「爸妈教的很好」等等。
（图：KBS）
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