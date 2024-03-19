《超人回来了》李凡秀与妻子结婚14年后离婚！夫妻俩已分居，正在进行离婚调解

19日，据韩媒 Sportv News 报导，李凡秀、李允真在18日进行首次离婚调解，双方确认各自的立场不同。

两人在结婚14年后面临离婚，李允真要求离婚，但双方最终未能达成协议，最终决定通过离婚调解结束婚姻。对此，李凡秀的经纪公司表示：「因爲是演员的私生活，所以对於离婚过程不能详细说明，希望大家谅解。」



去年12月，李允真在自己的 IG 上传写有「The End of my first chapter（我的第一章结束了）」的照片，并标记李凡秀的 IG 帐号，引发了离婚传闻。在这种情况下，夫妻俩取消关注彼此，李凡秀删除所有关注和贴文。但当时李凡秀方面否认离婚传闻，3个月后，夫妻俩最终离婚的事实被曝光。



这是李凡秀在2003年第一次结婚后，仅过了五个月，便因感情不和离婚。之后与自己的英语教师李允真发展爲恋人，2010年再婚，育有一子一女。李凡秀曾带著女儿（素乙）和儿子（多乙）出演《超人回来了》，获得了慈祥的爸爸形象，加上姐弟俩可爱的模样，让许多观众印象深刻。据悉，李凡秀和李允真目前分居，李凡秀和儿子在首尔生活，李允真则与上国际学校的女儿一起居住在印尼峇里岛，往返於韩国之间。



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