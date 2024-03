《超人回来了》李凡秀与妻子结婚14年后离婚！夫妻俩已分居，正在进行离婚调解

19日,据韩媒 Sportv News 报导,李凡秀、李允真在18日进行首次离婚调解,双方确认各自的立场不同。

两人在结婚14年后面临离婚,李允真要求离婚,但双方最终未能达成协议,最终决定通过离婚调解结束婚姻。对此,李凡秀的经纪公司表示:「因爲是演员的私生活,所以对於离婚过程不能详细说明,希望大家谅解。」



去年12月,李允真在自己的 IG 上传写有「The End of my first chapter(我的第一章结束了)」的照片,并标记李凡秀的 IG 帐号,引发了离婚传闻。在这种情况下,夫妻俩取消关注彼此,李凡秀删除所有关注和贴文。但当时李凡秀方面否认离婚传闻,3个月后,夫妻俩最终离婚的事实被曝光。



这是李凡秀在2003年第一次结婚后,仅过了五个月,便因感情不和离婚。之后与自己的英语教师李允真发展爲恋人,2010年再婚,育有一子一女。李凡秀曾带著女儿(素乙)和儿子(多乙)出演《超人回来了》,获得了慈祥的爸爸形象,加上姐弟俩可爱的模样,让许多观众印象深刻。据悉,李凡秀和李允真目前分居,李凡秀和儿子在首尔生活,李允真则与上国际学校的女儿一起居住在印尼峇里岛,往返於韩国之间。



