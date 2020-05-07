真的好懂事！《超人回來了》姜好不買昂貴的玩具，原因是...因為新冠肺炎，以為爸爸沒工作！
綜藝 2020年5月7日 星期四16:02 Yuan
5月5日是韓國的兒童節，在3日播出的《超人回來了》中，Gary也帶著姜好去買兒童節禮物。
到了玩具店，姜好也推著小推車...非常的興奮，他選了一個大台的水泥車，問了爸爸要多少錢，聽到80000韓幣，又叫爸爸把水泥車放回去。Gary也對他說：「小好啊！你想要什麼跟爸爸說，爸爸買給你。」
經過一亂串的玩具拒絕之後，姜好選了一個Jamjam家裡也有的娃娃（16500韓幣），並對爸爸說：「我很滿足！」Gary就說：「說了要買給你，怎麼都不要呢？」姜好也說：「沒有工作！因為新冠肺炎，我們走吧！」
Gary：「好啊！你是因為爸爸沒有工作才買這一個的嗎？」而姜好也一直牽著爸爸的走要出去玩具店：「我們往這邊走吧！你沒有工作，沒有工作，不行不行（買更多）。」Gary：「爸爸有工作的，現在都在工作呢！」
原來在去的路上，Gary提到：「因為新冠肺炎，大家都很小心，所以沒什麼工作。」真的在意爸爸的話了啊！這也讓不少網友表示：「真的好懂事」、「小好真的太乖太善良了」、「這樣就記住了，好貼心」、「是天使啊」、「爸媽教的很好」等等。
（圖：KBS）
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