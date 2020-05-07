《Video Star》金康勋现场表演哭泣演技 嘉宾全都跟著哭了！
综艺 2020年5月7日 星期四16:00 Sani
金康勋完全是演戏天才啊！瞬间哭出来而且打动了在场所有人，感染力真的超强！
本月5日播出的MBC every1节目《Video Star》是儿童节特辑，请来的嘉宾是在各个领域有出众表现的小朋友，其中一个就是有演技神童之称的小演员金康勋。
金康勋5岁就出道拍戏，第一部作品是和崔振赫、白珍熙合作的《傲慢与偏见》，之后在《德鲁纳酒店》、《阳光先生》等剧中饰演男主角童年时期，去年在姜河那、孔晓振主演的《山茶花开时》中演了孔晓振的儿子。
节目中，金淑提到金康勋去年试镜《山茶花开时》把制作组都弄哭了，金康勋说：「试镜时编剧哭了，当时我把前两集里必九的台词全都背下来了。 」
有人问可不可以现场看一下哭戏，金康勋毫不犹豫地说：「现在哭吗? 」然后低下头稍微调整了一下情绪，再抬起头时已经泪水充满眼眶：「我为什么要保护妈妈！不是应该妈妈保护我吗? 」
看到金康勋的眼泪和台词一起爆发，朴素贤和Sandara的眼泪也跟著飈出来，连节目导演都哭了~
不过演戏结束之后金康勋很快就恢复了开朗的笑容，这瞬间投入情感的能力真的让人佩服啊：
（图源：《Video Star》）
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