没想到还能有在地上波节目里看到他的这一天！被前公司封杀，被电视台打压了15年的金俊秀将亮相《超人回来了》

被SM娱乐和韩国地上波电视台封杀了十多年的金俊秀终於在地上波节目中亮相了，近日完成了KBS 2TV的人气育儿节目《超人回来了》。

据悉，金俊秀作为嘉宾和新加盟的「超人爸爸」BewhY进行了首次录制，相关内容将於4月底播出。

金俊秀曾是SM娱乐旗下男团东方神起的一员，他和金在中、朴有天於2009年和原东家SM娱乐发生合约纠纷，三人随后离开公开重组JYJ，随后三人都遭到超10年的封杀，难以随便在韩国国内进行音乐活动，也无法亮相地上波电视台的任何节目，於是三人都转战日本展开活动。

当时金俊秀发行韩语专辑《PitAPat》时，有粉丝为了让本命能够重回大众视线，於是以「请保证公平出演节目的机会」为由，留言要求让金俊秀出演KBS的《音乐银行》，请愿一个月获得3000多人同意。 但KBS电视台仍未松口，此事也不了了之。

时隔15年，金俊秀重新登上地上波电视台，而且还是曾经拒绝他出演《音乐银行》的KBS，看来双方关系大有缓和，也期待他能够亮相更多的电视节目。此事一经公开就在韩网上掀起热议，不少网友讨论说：「等你上音乐节目」、「终於等到你回来了」、「俊秀的内核好稳，换成是我早就要气死了，根本不想再踏足这个地方」、「去上《不朽的名曲》」、「某人离开SM之后，一切都变得有可能了」等。

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