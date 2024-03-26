「会无悔的去爱去幸福」李相烨亲自发婚纱照！底下蓝勾勾祝福滑不完～♥

李相烨前天24日与圈外人女友结婚，一众好友到场祝福，昨（25）日傍晚他亲自发布婚纱照与感言，底下留言同样星光熠熠。

*先前报导：‎李相烨昨婚礼满面春风♥ 大神刘在锡任MC，好友温朱莞、张圣圭、尹启相、金知硕等出席



李相烨亲自发布婚纱照，小小曝光了妻子部分容貌，感性写下：「遇到了想共度一生很帅气朋友。剩下的所有瞬间，会无悔的去爱去幸福。和我们一起度过新春，在首日祝福我的所有人，在此表达真心的感谢，真的非常感谢。对一直支持我们的所有粉丝、朋友、家人们，会成为更上一层楼的人、作为演员报答大家，感谢大家。」



底下「蓝勾勾」名人留言可说滑不完，有趣的是，最高爱心数竟是‎《第六感》萤幕CP对象Jessi，Jessi用了好几个表情符号，似乎很兴奋：「婚姻要幸福美满喔欧巴！！！恭喜你欧巴！！！」



底下还有死党温朱莞与张圣圭、‎《顶级巨星柳白》的情敌金知硕、《结过一次了》的老婆李珉廷、《第六感》吴娜拉、《Running Man》Haha与Gary、《Good Casting》李钟赫、《青鸟之家》崔明吉，以及金宣儿、BTS Jin的哥哥金硕钟（音译）姜律、金贤睦、Nucksal、Danny Koo、朴荷娜、申多恩、吴东民、酷懒之味Alex与曹政治，演艺圈一众好友均献上祝福。



温朱莞限时动态也更新了一则婚礼现场照祝福老友：「多么美好，幸福吧朋友。」



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