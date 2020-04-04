【K社韩国小百科】一部真实事件改编的电影，女孩遭十数人性侵却无法讨回公道

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「N号房」事件依旧是本周韩国的热点，这类集体性暴力案再次勾起了人们对於那起发生在2004年密阳的集体性侵案的惨痛回忆。

十分擅长剖析社会现象，通过电影反映社会阴暗面的韩国影坛也将这件「密阳集体性侵事件」拍成了电影，今天要说的就是《韩公主》，讲述一个17岁少女被43名男子侵犯后，无法讨回公道，被逼自杀的故事。



真实的事情经过是2004年1月，家住蔚山市的崔某(14岁，初中2年级女生)用手机给一名女同学打电话，但电话却打到了密阳市高中生金某(男，18岁)的手机上。 崔某本想立即挂断，此时对方说了一句「你的声音非常好听，和你的朋友一起来玩吧」，这一句话勾起了她的好奇心。 於是，崔某便与妹妹(13岁)和表姐(16岁)一同来到了密阳。 金某见到她们3人后又将她们介绍给密阳3个高中的联合暴力团伙「密阳联盟」的头目朴某(男，18岁)，朴某便和10几名手下威胁并殴打她们，而后又将她们带到旅馆轮奸。 该案最终处理结果就是警方发布的「犯罪嫌疑人41人，被害者3人，其余证据不足无法确认」的通告。



电影里韩韩公主和闺蜜被43人轮流淩辱，闺蜜不堪淩辱，跳河自杀了。韩公主的父母对此事置之不理，甚至父亲为了得到赔偿金而逼迫女儿同意和解，学校为了能够息事宁人而强迫韩公主转学。 转学到了新学校的韩公主慢慢步入生活的正轨，然而原本一切慢慢好起来时，性侵男生的家长认为她是为了钱从而栽赃，逼迫她签请愿书。 知道前因后果的新同学们开始疏远她，校长为了维护学校的声誉，劝她退学；媒体报导也歪曲事实...... 韩公主的生活瞬间崩溃，她再一次经历了绝望。 韩公主感受不到这个世界的一点点温暖，在所有人都抛弃了自己之后，她走到大桥上，纵身一跃......



整部影片都带著无法描述的悲伤和愤怒，影片刻画的永远都是冰山一角，现实生活远比电影要来的更加残忍，就正如此次的n号房间事件，又有多少人能得到法律的制裁呢？

「图：NATE」

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