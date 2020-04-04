這些on檔韓劇男演員唸台詞的聲音，都讓人耳朵懷上多胞胎啊啊啊～！ 《漫撕男女》真人版演員與原著漫畫對比！ 金旻奎&金度延氣質神還原 《Music Core》歷代收視率一位的舞台！2009年少女時代樓頂《Genie》 本週白日夢！ NCT廷祐，TXT泰現...... 選出你最想擁有的「普通男性朋友」！ 《認哥》的「一秒猜歌王」希澈遇到對手啦！SEVENTEEN勝寬挑戰，誰能獲勝？ 【K社韓國小百科】一部真實事件改編的電影，女孩遭十數人性侵卻無法討回公道 不用擔心劇荒啦！4月又要迎接新的一波韓劇，這麼多部之中...你準備好要追哪一部呢？ 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《天氣好的話》保持第一；《RUGAL》播放一週便來到第三！

「N號房」事件依舊是本周韓國的熱點，這類集體性暴力案再次勾起了人們對於那起發生在2004年密陽的集體性侵案的慘痛回憶。

十分擅長剖析社會現象，通過電影反映社會陰暗面的韓國影壇也將這件「密陽集體性侵事件」拍成了電影，今天要說的就是《韓公主》，講述一個17歲少女被43名男子侵犯後，無法討回公道，被逼自殺的故事。



真實的事情經過是2004年1月，家住蔚山市的崔某(14歲，初中2年級女生)用手機給一名女同學打電話，但電話卻打到了密陽市高中生金某(男，18歲)的手機上。 崔某本想立即掛斷，此時對方說了一句「你的聲音非常好聽，和你的朋友一起來玩吧」，這一句話勾起了她的好奇心。 於是，崔某便與妹妹(13歲)和表姐(16歲)一同來到了密陽。 金某見到她們3人後又將她們介紹給密陽3個高中的聯合暴力團夥「密陽聯盟」的頭目朴某(男，18歲)，朴某便和10幾名手下威脅並毆打她們，而後又將她們帶到旅館輪奸。 該案最終處理結果就是警方發佈的「犯罪嫌疑人41人，被害者3人，其餘證據不足無法確認」的通告。



電影裡韓韓公主和閨蜜被43人輪流淩辱，閨蜜不堪淩辱，跳河自殺了。韓公主的父母對此事置之不理，甚至父親為了得到賠償金而逼迫女兒同意和解，學校為了能夠息事寧人而強迫韓公主轉學。 轉學到了新學校的韓公主慢慢步入生活的正軌，然而原本一切慢慢好起來時，性侵男生的家長認為她是為了錢從而栽贓，逼迫她簽請願書。 知道前因後果的新同學們開始疏遠她，校長為了維護學校的聲譽，勸她退學；媒體報導也歪曲事實...... 韓公主的生活瞬間崩潰，她再一次經歷了絕望。 韓公主感受不到這個世界的一點點溫暖，在所有人都拋棄了自己之後，她走到大橋上，縱身一躍......



整部影片都帶著無法描述的悲傷和憤怒，影片刻畫的永遠都是冰山一角，現實生活遠比電影要來的更加殘忍，就正如此次的n號房間事件，又有多少人能得到法律的制裁呢？

「圖：NATE」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞