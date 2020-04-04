《认哥》的「一秒猜歌王」希澈遇到对手啦！SEVENTEEN胜宽挑战，谁能获胜？

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真的是棋逢对手，胜宽的出现让哥哥们都超紧张，大家看到这一段有没有很吃惊呢～？《认识的哥哥》

上周六 JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》中，人气男团 SEVENTEEN 的夫胜宽向金希澈下战帖，表示自己在「一秒猜歌」的技能上也相当出众，两人便开始了对决。

▼虽然希澈一开始就正常发挥，答对了首题，但胜宽也不遑多让，秒达出第二题，两人一来一回，毫不让步，胜宽厉害的猜歌功力，也让一旁的哥哥们相当紧张，希澈则是因为遇到了可敬的对手，而感到相当兴奋！（02:43是最后一题，会看到谁胜出）



最终，谁胜谁负？不想被雷到的话，看完下面的预告就回头看这一期节目吧！（3月28日EP. 223）

▼今晚播出《认识的哥哥》的嘉宾，请来了宋旻浩、P.O、赵权、佑荣，绝对会更加精彩，大家千万不要错过罗～：





答案揭晓～

最后获得胜利的是….

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胜宽！！！真的是太强了他，希望两人下次还有机会再次对决，真的非常精彩，有些真的是听不出来啊啊啊啊！！！小编佩服的五体投地。

（图：JTBC Entertainment）

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