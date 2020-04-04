不用担心剧荒啦！4月又要迎接新的一波韩剧，这么多部之中...你准备好要追哪一部呢？

暂时无法出国玩...就好好追剧啦～大家最期待哪一部呢？
＊KBS《契约友情》：李新英、申承浩、金素慧主演，4月6日播出
改编自同名网路漫画，讲述没有存在感的平凡高中生昌雄因为偶然写的一首诗，与被称为暴力分子的敦赫结下了「契约友情」的故事。
＊SBS《The King：永远的君主》：李敏镐、金高银、禹棹焕、金景南、郑恩彩主演，4月17日播出
这部是关於平行世界的故事，讲述试图关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝李衮，和文科型大韩民国刑警郑太乙展开跨越空间的合作，带来悸动与刺痛并存的幻想浪漫剧。
＊KBS《Born Again》： 张基龙、陈世娫、李洙赫主演，4月20日播出
讲述一名刑警与他的恋人和连续杀人犯，在第一世因孽缘而彼此结束了生命，32年后分别转世为检察官、考古学讲师和医学大学的学生，就此开启两世之间爱恨纠葛的故事。
＊tvN《花样年华－生如夏花》：刘智泰、李宝英、朴珍荣、全少妮主演，4月25日播出
讲述和初恋重逢的40代男女的故事，既不是中年人也不是青春年华的他们，激烈相爱、纠结，迎来人生的第二个「花样年华」。
＊SBS《Good Casting》：崔江熙、李相烨、金智英、柳仁英、李钟赫主演，4月27日播出
讲述了被国情院去掉现职，勉强守著办公桌的女性们偶尔被调任为现场要员后，首次展开「伪装潜入作战」后发生的一系列故事。
＊JTBC《模范刑警》：孙贤周、张胜祖、李伊利雅、吴正世、池承炫主演，4月27日播出
以现实的刑警世界为背景，描述追踪真相的人们和试图隐藏真相的人们两派势力的对决。
＊Netflix《人间课堂》：由金东希、郑多彬、朴珠贤、南允秀主演，4月29日播出
讲述一个模范生爲了赚钱而犯下重大罪行，朋友和身边人也无意间被卷入这一犯罪中而引发的矛盾和事件，以及丧失人性的故事。
（图：各剧剧照）
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