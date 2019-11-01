【不定时更新！】１１月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

【不定时更新！】１１月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

明星   2019年11月1日   星期五08:15   韩星网  

看看这个月有谁来香港、澳门跟大家见面吧～

【不定时更新！】１１月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

１１月９日：ITZY《ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU》

时间：下午7时
地点：「澳门百老汇TM」-百老汇舞台

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１１月１７日：吕珍九《YEO JIN GOO MOONLIGHT FAN MEETING IN MACAU》

时间：下午7时
地点：「澳门百老汇TM」-百老汇舞台

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１１月２３日：NU'EST REN《2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW IN HONG KONG》

时间：下午8时
地点：九龙湾国际展贸中心展贸厅3

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１１月２４日：Apink初珑＆普美《ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting[夏日的初春]》

时间：下午4时
地点：旺角麦花臣场馆

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１１月２４日：SF9《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》

时间：下午7时
地点：「澳门百老汇TM」-百老汇舞台

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