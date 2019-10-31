【不定時更新！】１１月份有誰會來台灣跟大家見面呢？
明星 2019年10月31日 星期四08:15 韓星網
看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～
【不定時更新！】１１月份有誰會來港澳跟大家見面呢？
１１月２日：IZ【IZ 1st LIVE ＜OPEN YOUR IZ＞ in TAIWAN】
時間：下午7時
地點：The Wall Live House
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１１月２日：Weki Meki【2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei】
時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX大直館
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１１月３日：呂珍九【YEO JIN GOO [moonlight] FANMEETING IN TAIPEI】
時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX大直館
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１１月２４日：WINNER【WINNER CROSS TOUR IN TAIPEI】
時間：下午5時
地點：林口體育館
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１１月３０日：泫雅出席【亞洲時尚大賞】
時間：---
地點：中正紀念堂
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