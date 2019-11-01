【不定時更新！】１１月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

【不定時更新！】１１月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

明星   2019年11月1日   星期五08:15   韓星網  

看看這個月有誰來香港、澳門跟大家見面吧～

【不定時更新！】１１月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

１１月９日：ITZY《ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU》

時間：下午7時
地點：「澳門百老匯TM」-百老匯舞台

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１１月１７日：呂珍九《YEO JIN GOO MOONLIGHT FAN MEETING IN MACAU》

時間：下午7時
地點：「澳門百老匯TM」-百老匯舞台

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１１月２３日：NU'EST REN《2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW IN HONG KONG》

時間：下午8時
地點：九龍灣國際展貿中心展貿廳3

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１１月２４日：Apink初瓏＆普美《ChoRong & BoMi Hong Kong Fan Meeting[夏日的初春]》

時間：下午4時
地點：旺角麥花臣場館

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１１月２４日：SF9《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》

時間：下午7時
地點：「澳門百老匯TM」-百老匯舞台

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