MONSTA X又出事了！队长Shownu被网红韩瑞熙曝料曾搭上人妻

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韩瑞熙再次开启了爆料模式。

韩瑞熙的同性绯闻女友郑多恩和MONSTA X元虎之间的事情还没完结，韩瑞熙又咬住了MONSTA X的队长Shownu。

韩瑞熙通过个人IG公开了某网友给她的私讯内容，该网友爆料Shownu过去曾在不知情状况下和人妻交往过，爆料者供称当时还亲自到STARSHIP娱乐公司理论，并公开了当时收到的律师传来的讯息。



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韩瑞熙贴出的私讯截图显示「我也有，我老婆和Shownu劈腿后，也从律师那里收到一模一样的回复，我还去了STARSHIP娱乐公司理论过」，讯息的最后是一张则是当时的对话纪录。



从对话纪录中可见，事情发生於2019年10月1日，「ＯＯＯ先生，和Shownu确认后，他完全不知道ＸＸ小姐已经结婚甚至有男朋友的事情，如果他知道ＸＸ有男朋友的话根本不会交往，未来也完全没打算和ＸＸ继续交往或联系的想法。 除了9月10日半夜接到电话以外，就再也没和ＸＸ联系过。 （Shownu表示）今后也绝对不会发生这样的事情，而他也不想干预ＯＯＯ先生和ＸＸ之间的官司，以上情况供您参考，世宗律师事务所ＡＡＡ律师敬上。 」

事情发酵之后，STARSHIP也发布了官方声明，称：「Shownu和该女子是在结婚前一直保持著联系的关系，最近该女子於8月份左右结婚，但该女子没有告诉Shownu，因此所属公司确认Shownu对该事根本不知情。 该女子丈夫联系到公司，见面后原原本本的解释了所有事情。 之后才得知到结婚消息的shownu完全没有与该女性联系。 Shownu通过了法务法人发送了确认立场的短信。无论出於何种原因，都给相关者带来了心灵上的创伤。 给粉丝们带来了争议，对此深表歉意。 同时对於有义务保护艺人的所属公司来说，对於过度的误会和臆测等将不得不采取法律措施应对。」

韩瑞熙的PO文一公开立刻引爆热议，有网民表示：「两边的立场都要听了才能判定吧」、「Monsta X都要回归了却出这种事情」。

「图：韩瑞熙IG」

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