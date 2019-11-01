BTS防弹少年团世巡结束后庆功宴上酒杯的秘密！都是一群长情的人啊
明星 2019年11月1日 星期五08:40 Rui
防弹少年团全球巡演「BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」历时14个月，从首尔出发以首尔结束，圆满完成了征程。
共进行了62场演出，与206万粉丝互动的防弹少年团成员们，在结束了首尔最后一场演唱会之后举办了庆功宴，官方Twitter上很快就晒出了成员们庆功宴照片， 每个人的脸上都挂著轻松的笑容。
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在诸多照片中，最引人瞩目的就是JIN和SUGA拿著的酒杯，一个是绿色，一个是紫色。 细心的粉丝发现这可是2年前某位粉丝送给成员们的礼物。
粉丝还翻出了当时的证据。 当年送礼物的粉丝还将此事PO在了网路上，称本来想把礼物一次性送出去，但因为酒杯是纯手工制作没来得及，才分两次送给成员们。
没想到过去了2年，成员们依旧在使用粉丝们送的礼物。 而这2年里，防弹少年团数次搬家，但每次都好好保管，看来是十分珍惜啊。
「图：twitter、nate」
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