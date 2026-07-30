孙娜恩未出席尹普美婚礼引关注！亲曝当时正值《金特务：本色回归》拍摄尾声，暖喊Apink情谊始终不变

《金特务：本色回归》完结后，孙娜恩近日在采访中分享拍摄幕后与近况，也谈到首次挑战动作戏的成长，以及与 Apink 成员们之间始终不变的珍贵情谊。

在剧中饰演相生储蓄银行代理「郑尚雅」的孙娜恩，表面上是银行职员，实际上却是特殊任务局要员，为监视金部长（苏志燮 饰）而隐藏身份。这次作品也是她首次挑战动作戏，她表示：「因为和过去的形象完全不同，大家一开始都觉得很意外，但也说很适合我，让我觉得很开心。」



她也透露，导演曾称赞自己有成为动作演员的潜力，「现场甚至传出我很擅长动作戏的评价，所以反而觉得自己要更加努力。」凭藉演员们与制作团队的努力，《金特务：本色回归》不仅创下高收视佳绩，剧组也获得奖励旅行的机会。孙娜恩表示，拍摄期间大家都非常忙碌，没有太多时间深入交流，因此期待能透过这次旅行更加了解彼此。



除了分享戏剧幕后故事，孙娜恩也谈到了近期受到关注的 Apink 话题。此前尹普美与制作人 Rado 公开恋情后，於今年5月举行婚礼，Apink 成员们及前成员洪瑜暻也到场送上祝福，唯独孙娜恩未现身，因此引起外界关注。



对於外界猜测，孙娜恩表示：「当时正好是戏剧拍摄的最后阶段，也有其他行程安排。」她也强调，Apink 对自己而言是非常珍贵的存在：「Apink 是一起走过很长时间的团体，也有许多美好的回忆。如果有好事发生，我一直都想真心祝福，也希望她能幸福。」最后补充：「我以粉丝身分为 Apink 应援的心，从来没有改变。」



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