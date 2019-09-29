JYP最強怪物新人女團：ITZY！將在11月9日首到澳門開騷

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JYP Entertainment本年度推出的最新女團ITZY將於出道9個月後，在澳門舉行首個演出！

ITZY將於2019年11月9日（星期六）假「澳門百老匯TM」 - 百老匯舞台舉行 。票價分別為港幣/澳門幣$1,488(VIP)、$1,088、$888 和$588。門票將於 2019年 10 月9 日（星期三）經由大麥網、購票通 Cityline、通行琴行、澳門百老匯網站、星際酒店、「澳門銀河™」及「澳門百老匯」售票處作公開發售，而使用PopCon App可於10月4日至6日期間尊享優先購票服務。凡購買$1,488(VIP)門票的觀眾將可參與擊掌會或簽名會或與ITZY影團體合照。



ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU

日期： Saturday, 9 November 2019 / 2019年11月9日（星期六）

時間： 7pm / 晚上7時

地點： 「澳門百老匯TM」 - 百老匯舞台 / Broadway Theatre

門票： HK/MOP港幣/澳門幣 $1,488(VIP)* / $1,088 / $888 / $588元 ALL SEATED (全場座位)

*凡購買$1,488(VIP)*門票的觀眾將可獲得以下福利 (三項中隨機抽選其中一項)：

- 出席擊掌會 或

- 出席簽名會 或

- 影團體合照 (15人一組)

VIP福利結果請留意主辦方演出一星期前的公告。



經由PopCon App可於2019年10月4日上午10時至10月6日晚上11時59分為止尊享優先購票服務。不論票價，每次交易最多限購4張門票。門票將於10月9日（星期三）上午10時公開發售。

購票方式：

- 購票通Cityline ( https://www.cityline.com/Events.do) 及通行琴行

-「澳門百老匯TM」網頁(https://www.broadwaymacau.com.mo/)，電話購票(+853 88833383)或親臨澳門星際酒店、「澳門銀河™」及「澳門百老匯」之售票處

- 大麥網 (https://www.damai.cn)

主辦：尚典娛樂集團有限公司(REG)

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