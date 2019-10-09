SF9將巡演到澳門啦！港澳地區首次開騷見「Fantasy」～

SF9快來到澳門跟大家見面啦～
SF9由永斌、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙組成，作為FNC娛樂旗下首個男子跳舞組合，甫一出道便成為Kpop界焦點所在。 SF9 在11月24日於「澳門百老匯™」百⽼匯舞台舉行的《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》澳門站同粉絲見面。
SF9是「Sensational Feeling 9」的縮寫，有著讓世人驚豔的少年們之意。他們在2016年透過FNC娛樂舉辦的選秀節目《d.o.b》中勝出，並在同年10月5日正式出道。 今年SF9更進軍歐美，由芝加哥開始，巡經紐約、洛杉磯、莫斯科、柏林、巴黎、倫敦等地，舉行共10站的歐美巡演，跟世界各地的粉絲及歌迷見面。
來到今年暑假，SF9則正式開始《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE》巡迴演唱會，由首爾起步，歷經台灣、馬尼拉等地，11月24日將會來到「澳門百老匯™」,百老匯舞台舉行澳門站演唱會。這次是SF9出道以來第一次在澳門舉行的solo演唱會， FANTASY們 (SF9粉絲)必定要把握機會近距離接觸SF9。門票分為$1,280 VIP，以及$880門票。
2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU澳門站
演出日期：2019年11月24日 (日) 19:00
演出地點：「澳門百老匯™」,百老匯舞台 / Broadway Macau™, Broadway Theatre
主辦單位：萬星國際娛樂文化有限公司
門票價格：HKD/MOP $1,280、$880
粉絲福利：
- Hi-touch：全員
- 團體照(每組20人)：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選300人
- 簽名海報：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選100人
- 簽名拍立得照片：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選90人
公開售票時間：2019年10月15日10:00
售票網站：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/
「大麥網」- https://www.damai.cn
「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/28597
詳情請留意主辦單位萬星娛樂公告
instagram : @wanxing.mo.ltd
facebook : 萬星國際娛樂文化有限公司
weibo : 萬星娛樂WanXingEntertainment
wechat : wanxing_66
由萬星國際娛樂文化主辦
韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究