SF9將巡演到澳門啦！港澳地區首次開騷見「Fantasy」～

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SF9快來到澳門跟大家見面啦～

SF9由永斌、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙組成，作為FNC娛樂旗下首個男子跳舞組合，甫一出道便成為Kpop界焦點所在。 SF9 在11月24日於「澳門百老匯™」百⽼匯舞台舉行的《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》澳門站同粉絲見面。



SF9是「Sensational Feeling 9」的縮寫，有著讓世人驚豔的少年們之意。他們在2016年透過FNC娛樂舉辦的選秀節目《d.o.b》中勝出，並在同年10月5日正式出道。 今年SF9更進軍歐美，由芝加哥開始，巡經紐約、洛杉磯、莫斯科、柏林、巴黎、倫敦等地，舉行共10站的歐美巡演，跟世界各地的粉絲及歌迷見面。



來到今年暑假，SF9則正式開始《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE》巡迴演唱會，由首爾起步，歷經台灣、馬尼拉等地，11月24日將會來到「澳門百老匯™」,百老匯舞台舉行澳門站演唱會。這次是SF9出道以來第一次在澳門舉行的solo演唱會， FANTASY們 (SF9粉絲)必定要把握機會近距離接觸SF9。門票分為$1,280 VIP，以及$880門票。



2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU澳門站

演出日期：2019年11月24日 (日) 19:00

演出地點：「澳門百老匯™」,百老匯舞台 / Broadway Macau™, Broadway Theatre

主辦單位：萬星國際娛樂文化有限公司

門票價格：HKD/MOP $1,280、$880

粉絲福利：

- Hi-touch：全員

- 團體照(每組20人)：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選300人

- 簽名海報：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選100人

- 簽名拍立得照片：購買價值VIP HKD/MOP $1,280門票者中抽選90人



公開售票時間：2019年10月15日10:00

售票網站：「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

「大麥網」- https://www.damai.cn

「KLOOK」- https://www.klook.com/zh-HK/activity/28597

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