BIG HIT下月展开全球16国选秀! 筹画2021年推出新女团 Oh My Girl 演唱会延期 「为调整成员状态、提升演唱会完成度」 Teen Teen迷你一辑《VERY, ON TOP》预告照片 T.O.P晒酒庄照引热议!这里就是曾在粉丝会上自爆过的「阿根廷葡萄园」吗? 【撞衫不可怕系列】秀智VS金请夏:两人连姿势同步率都蛮高呢! 泪目!玉泽演&Nichkhun晒旧照庆祝2PM出道11年:满满的都是回忆! 合约告终感情依旧 Amber 与 Krystal 温馨合照! 正式出道才八天 X1 夺下音乐节目首冠! 具惠善公开与安宰贤一起写下的「婚姻生活公约」并表示:「我真正希望的是他承认错误和道歉!」 不愿和安宰贤离婚原因?具惠善IG发文:「和我一起生活更长时间的伴侣动物,在通知离婚后把它带走了!」 「恭喜宇宙大明星追星成功XD」祝绪丹回应SJ金希澈:谢谢你喜欢周芷若!

