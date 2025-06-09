54岁郑石勇准备结婚！未婚妻小5岁，《熊孩子》曝光双方情话超肉麻「像李英爱」

近年曾演《她的日与夜》、《来自地狱的法官》、《协商的技术》，韩剧熟面孔、称职绿叶郑石勇近期透露正和女友「讨论结婚」，上周播出的《我家的熊孩子》透露更多他与女友交往的细节。

郑石勇今年1月在《我家的熊孩子》算命时被问出有女友，他当场承认。这几个月以来又接连在《我家的熊孩子》、《Radio Star》透露女友是话剧音乐导演，交往两年多正准备结婚。上周播出的《我家的熊孩子》，他再次找上挚友林元熙，找他一起去勘查婚礼场地，还和女友通电话！



郑石勇讲电话前透露了和女友因话剧结缘，认识了10多年后才因一次单独吃饭更进一步认识，郑石勇还说女友说他是「疯美」、「英爱」，有疯了的美貌和李英爱似的皮肤！郑石勇所言不假，女友通话大方表示他的笑容很融化，皮肤跟「白玉」一样，尤其是刚洗完脸时「会出现李英爱的脸」。郑石勇更应要求当场用撒娇语气说「我想你」，林元熙都听不下去XD！



林元熙陪郑石勇场勘，聊天中不时透露羡慕还有嫉妒，包括害怕没有郑石勇陪著自己伤感情绪，棚内主持人和妈妈越看越心酸啊！完整节目香港观众可於Viu收看。



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