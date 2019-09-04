不愿和安宰贤离婚原因？具惠善IG发文：「和我一起生活更长时间的伴侣动物，在通知离婚后把它带走了！」
明星 2019年9月4日 星期三08:15 Yuan
在贴文中，具惠善提到：那个人从来没有好好给下酒菜（猫咪名字）喂过一次饭、铲过一次屎
具惠善在8月18日在个人IG发文称：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭。 」本月2日，她再次透露出中断演艺活动的想法，并计划重新回到大学继续读书。法律代理人更提到：「具惠善不想与安宰贤离婚这一立场始终没有改变。」不愿离婚的想法令部分网友感到不解。
3日，具善惠在IG更新了猫咪和狗狗的照片，写下：「下酒菜（안주：猫咪名字），和我一起生活更长时间的伴侣动物，那个人从来没有好好喂过一次饭、铲过一次屎，在通知离婚后把它带走了，所以我不会和你离婚。」
在两人的离婚风波爆发后，就有网友透露：「安宰贤离开家后，猫也遗弃了，都是具惠善在照顾。」之前在YouTube节目《具惠善的无业游民日记》中，她提到：「土豆、米肠和栗子是狗狗，芒果、包饭和下酒菜是猫咪，下酒菜是老公养的猫咪。我原本没想过要养这么多宠物，但因为心软所以一直照顾这些孩子。」也看到她真的很用心照顾这些宠物们。
（图：IG@kookoo900、CHIBi TV 치비티비）
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貓咪 下酒菜,安宰賢 結婚前,從小小貓開始養的,一直顧得美美的
https://www.instagram.com/p/vPsaxEQucp/
1小时前
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男方養的貓，但女方說男方沒好好照顧因擔心離婚後貓咪歸男方有，應該是怕貓咪不會得到妥善照顧且很多感情了
1小时前
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吾拎走又鬧 拎走又鬧 人生好南 Kakei Depp
36分前
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就好好結束吧！不適合的別強求
不愛妳的更不要強求
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