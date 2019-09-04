具荷拉與 KARA 製作團隊攜手 11 月隻身在日出道！ SEVENTEEN 概念照連發 新專輯搶先登銷量榜首！ BIG HIT下月展開全球16國選秀！ 籌畫2021年推出新女團 Oh My Girl 演唱會延期 「為調整成員狀態、提升演唱會完成度」 Teen Teen迷你一輯《VERY, ON TOP》預告照片 T.O.P曬酒莊照引熱議！這裡就是曾在粉絲會上自爆過的「阿根廷葡萄園」嗎？ 【撞衫不可怕系列】秀智VS金請夏：兩人連姿勢同步率都蠻高呢！ 淚目！玉澤演&Nichkhun曬舊照慶祝2PM出道11年：滿滿的都是回憶！ 合約告終感情依舊 Amber 與 Krystal 溫馨合照！ 正式出道才八天 X1 奪下音樂節目首冠！ 具惠善公開與安宰賢一起寫下的「婚姻生活公約」並表示：「我真正希望的是他承認錯誤和道歉！」 不願和安宰賢離婚原因？具惠善IG發文：「和我一起生活更長時間的伴侶動物，在通知離婚後把它帶走了！」 「恭喜宇宙大明星追星成功XD」祝緒丹回應SJ金希澈：謝謝你喜歡周芷若！

因為Super Junior金希澈在《我家的熊孩子》中的瘋狂示愛，中國內地新生代女演員祝緒丹火速躥紅韓國搜索榜。

《我家的熊孩子》中，金希澈展現了自己沉迷追看新版《倚天屠龍記》的日常，瘋狂向前來家中做客的好友介紹劇情和祝緒丹。 當祝緒丹飾演的周芷若出現在銀幕上時，金希澈對更是狂呼：嫂子嫂子，這是你嫂子！ 」，展現出作為「迷弟」的一面，祝緒丹也因此一度登上韓國熱搜榜單第二位。



其實早在7月，金希澈就在微博上曬出自己和祝緒丹的各種照片，詢問大家長得像不像。 絕對是真愛粉才會幹的事情，像不像我們追星時做過的事情？？？



而就在9月2日上午，祝緒丹在金希澈的微博下方回復了他：「謝謝你喜歡《倚天屠龍記》，喜歡周芷若哦，我替你告訴她~」。 態度不卑不亢，高情商地回應金希澈實際喜歡的是她所扮演的周芷若。



看到留言的內地網友們紛紛表示：「祝賀金希澈追星成功！ 」、「我的愛豆被他的愛豆評論啦！ 」。

「圖：金希澈微博、《我家的熊孩子》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞