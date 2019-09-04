「恭喜宇宙大明星追星成功XD」祝緒丹回應SJ金希澈：謝謝你喜歡周芷若！
明星 2019年9月4日 星期三08:00 Rui
因為Super Junior金希澈在《我家的熊孩子》中的瘋狂示愛，中國內地新生代女演員祝緒丹火速躥紅韓國搜索榜。
《我家的熊孩子》中，金希澈展現了自己沉迷追看新版《倚天屠龍記》的日常，瘋狂向前來家中做客的好友介紹劇情和祝緒丹。 當祝緒丹飾演的周芷若出現在銀幕上時，金希澈對更是狂呼：嫂子嫂子，這是你嫂子！ 」，展現出作為「迷弟」的一面，祝緒丹也因此一度登上韓國熱搜榜單第二位。
其實早在7月，金希澈就在微博上曬出自己和祝緒丹的各種照片，詢問大家長得像不像。 絕對是真愛粉才會幹的事情，像不像我們追星時做過的事情？？？
而就在9月2日上午，祝緒丹在金希澈的微博下方回復了他：「謝謝你喜歡《倚天屠龍記》，喜歡周芷若哦，我替你告訴她~」。 態度不卑不亢，高情商地回應金希澈實際喜歡的是她所扮演的周芷若。
看到留言的內地網友們紛紛表示：「祝賀金希澈追星成功！ 」、「我的愛豆被他的愛豆評論啦！ 」。
「圖：金希澈微博、《我家的熊孩子》」
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