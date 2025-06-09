是《隧道》岳父&女婿！崔振赫&尹贤旻85年好友再聚，竟介绍李国主！曾经的Love Line换乘？

韩剧中相当经典的悬疑剧《隧道》（2017），两名男主角崔振赫与尹贤旻自当年认识后便结为好友。尹贤旻加入实境综艺《我家的熊孩子》和崔振赫一同成为班底后，总算公开再同框！

昨（9）日播出的《我家的熊孩子》EP.446，崔振赫出现在尹贤旻家，还说要介绍女生给尹贤旻。两人先聊到他们的「85年生聚会」，1986早年生的崔振赫和1985年生的金在中是同龄好友，在拍《隧道》后把也是1985的尹贤旻拉了进来，但崔振赫抱怨尹贤旻已缺席聚会三次，尹贤旻坦言只认识崔振赫与金在中会怕生。



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这天，崔振赫竟找来85年生中的一名女成员要和尹贤旻认识，说对方在日本留学，是特地为了尹贤旻归来！那人就是……谐星李国主！李国主自备厨具与食材，一进门就「撩」起来，要尹贤旻的狗狗「小奉」喊他妈妈，还拿来香油说是嫁妆，各种大方表示。



《熊孩子》观众们有没有觉得哪里怪怪的？有没有人记得2022年《熊孩子》某集，李国主明明是和崔振赫发展Love Line啊！回顾当年那集两人也是初见面，李国主对崔振赫也是一阵狂撩，听到崔振赫说妈妈很喜欢她，马上喊人家「婆婆」！崔振赫总是笑而不回，还会帮忙李国主，粉红泡泡默默充满萤幕……



*延伸阅读：〈《熊孩子》又有Love Line！李国主喊崔振赫母「婆婆」，崔振赫主动帮忙被赞暖心〉‎

但现在是怎么回事？Love Line断掉了，崔振赫还反过来把李国主介绍给尹贤旻？其实今年2月崔振赫首受邀李国主YouTube频道，两人实际相处情形便曝光，李国主表示因《熊孩子》认识，但当时崔振赫主动跟她要电话，太直接让她觉得没戏唱了。两人后来成为好朋友，李国主称赞崔振赫少见地很真诚，也很感谢他愿意和自己一同应援弟弟的演出。



不过李国主对崔振赫还是会乱撩，崔振赫进门就叫狗狗「芭比」喊他爸爸，撩了几次后崔振赫忍不住吐槽她是在镜头前才这样。搞笑的是，当时他们曾聊到尹贤旻！李国主直言「很讨厌尹贤旻」，因为尹贤旻总是找藉口约了不出现XDD，当下尹贤旻说「最近不忙」，结果下秒又说要去日本XDD，李国主都觉得荒唐，威胁不见面的话「会在圈子传播不好的传言」！



李国主和尹贤旻最终还是见面啦！李国主替尹贤旻算塔罗牌，心里还燃著有望在一起的希望呢！



▼相关影片（香港观众可至Viu收看《我家的熊孩子》）



▼上月李国主在日本时亦受邀收看崔振赫见面会，当时尹贤旻便留言再次承诺说在振赫家见面



▼李国主最新贴文开心道「终於见到贤旻了」，三人当日玩到很晚？李国主和尹贤旻都换衣服了！李国主还说「等我回来韩国再见」。



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