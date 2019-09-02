Super Junior金希澈大方公開戀情？向好友介紹：這是你嫂子

「啊啊啊啊， 快看，你嫂子出來了！ 」
《我家的熊孩子》裡Super Junior金希澈又一次大展宅男形象。 日前播出的節目中，金希澈邀請搞笑藝人李振浩來家中做客，兩人一邊吃飯一邊變看中國古裝劇《倚天屠龍記》，從打開電視開始就異常激動的金希澈看到演員祝緒丹登場後，立刻打斷正在吃飯的李振浩，指著電視畫面說：「快看快看，嫂子， 這是你嫂子。 」聽得李振浩一頭霧水。
李振浩呆呆地反問：「她的名字是「嫂子」？ 」金希澈馬上解釋道：「不，是你嫂子，我喜歡的演員。 」不僅如此，他還讓李振浩在陳鈺琪和祝緒丹中選出誰更美，誰知道卻被弟弟「冷漠」無視：「我沒看《倚天屠龍記》所以不知道。 」
金希澈興奮回答：「我看了超過20遍了。 」 在攝影棚內看到兒子如此癡迷的金媽媽狠狠長歎了一口氣。 而看了節目的觀眾們紛紛留言：「金希澈向別人介紹自己本命的時候和我一模一樣~」
因為金希澈的原因，祝緒丹也火速登上了韓網熱搜，躋身榜單第二名，連帶著《倚天屠龍記》、陳鈺琪也升上TOP10。 1992年出生的祝緒丹是中國內地新生代女演員，出演過《三生三世十裡桃花》中的玄女、《倚天屠龍記》裡的周芷若，雖然都是反派角色卻吸引了不少觀眾。
「圖：《我家的熊孩子》、祝緒丹微博」
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