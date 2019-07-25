太养眼！从泫雅的比基尼到ROSE的高腰泳衣：来看看今年大势的泳衣款式吧～

到了夏天，一定少不了的就是去海边、水上乐园、游泳池，对於明星来说也是很好放松的地方。 女明星们的泳装照可不常见呢，穿上泳装身材好坏全都一目了然。
性感小野马泫雅的泳衣延续了她张扬自由的性格，选用了用料很少的三点式比基尼，火辣性感充满健康美！ 雄性饱满，腰身纤细，更有蜜桃臀，连作为小编的女生都想要多看两眼啊，这身材小编给满分。
经常No Bra亮相的Sulli在泳衣的选择上有著独特的眼光，黑色波点连体装，看似普通却在Sulli穿上之后才显露出不一样，大深V剪裁凸显性感，而波点图案又带著俏皮，可以说是可爱性感两不误啊。
EXID LE仗著自己身材好选择了一身萤光红比基尼，整个上半身从背后看只有两条细的不能再细的带子绑著，跪坐在沙滩椅上的额她从侧面看过去就是完美S曲线，丰胸细腰丰满臀，充满健康性感的味道。
BLACKPINK的小仙女ROSE比起前面几位前辈，在泳衣上的选择可谓是相当保守了。 中袖露腰上衣几乎把除了腰之外的上半身遮得严严实实，下装则是高腰短裤，虽然看上去没有那么暴露性感，不过也凸显了ROSE的水蛇腰和大长腿，最重要的就是防晒效果比比基尼好太多了。
一直走温婉路线的少女时代成员润娥的泳衣大走典雅风，黑色吊带连体式，肩上是飘逸的荷叶边，配上一顶草帽，完美的度假风。
Jessica穿上了颜色鲜艳的黄绿色顺条纹连体式泳衣，重点设计在腰部，小小的流苏让整体造型跳跃起来，甜美风满满。
超模韩惠珍的泳装Look太有看头了，九头身的她选择的比基尼更为大胆，从背后看几乎露出了半个臀部，紧致好身材真叫人羡慕啊！！ 尤其是那双大长腿，秒杀众人。
T-ara出身的孝敏的泳衣选择了最清爽的白色，大圆领设计完美突出了孝敏的肩线和锁骨，加上一条黑色腰带，想不注意到她的小蛮腰都难啊。
「图：各明星IG」
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