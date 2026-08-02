IU亲口认证：这辈子看过最离谱的谣言，就是有人说我是中国人

韩国「国民妹妹」IU面对网路恶意攻击终於出手了！她日前正式向美国加州北区联邦法院提出申请，要求社群平台Meta交出Threads上某匿名帐号的个人资料，准备跨海揪出躲在萤幕后面的造谣者。

根据YouTuber李振浩近日的爆料，IU委托律师向美国法院请求，要求Meta提供该帐号持有人的姓名、地址、电话、电子邮件及登入IP等资讯。为什么要这么大费周章？因为这个代号「A某」的网友，从去年3月到10月短短8个月内竟然疯狂发布多达52则针对IU的恶意不实贴文，内容一个比一个离谱。其中让IU团队最无法忍受的，就是「中国人说」的谣言。A某不断散布「IU写韩文的方式跟韩国人不一样」、「IU是不是华侨？」、「演唱会上怎么那么多中国人」、「IU抄袭超过50首歌还理直气壮」等恶意言论。据了解，IU本人过去受访时曾说过，她看过最荒谬的网路留言就是说她是中国人。



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而这场造谣风暴的源头，最早竟然可以追溯到2023年5月，有人在某停车场乱撒来路不明的传单，上面写著荒诞的「间谍说」，从那时候开始IU就莫名被贴上标签。到了2024年12月，韩国爆发大规模弹劾总统集会，IU当时在汝矣岛一带的咖啡厅和餐厅做了善意先行结帐，没想到这个暖心举动竟然被恶意扭曲，让「中国人说」的谣言在网路上瞬间炸开，一发不可收拾。



面对这波铺天盖地的攻击，IU这回不再沉默，直接跨海提告，透过美国法律程序要求Meta交出A某的真实身分。之所以选择在美国提告，是因为Threads的营运公司Meta在美国注册，直接向当地法院申请强制执行，比在韩国打跨国诉讼更有效率。等她拿到A某个资后，就会回头在韩国提起名誉毁损的民事与刑事告诉，绝不手软。



此外，IU近期的身体也让粉丝非常揪心。前不久她写下长文道歉，透露长期困扰她的「耳咽管开放症」最近症状持续恶化，不舒服的感觉不分昼夜反覆发作，唱歌时声音和呼吸声会在自己耳朵里异常放大，让她很难维持表演状态。经过医疗团队评估，现阶段不适合进行高强度的演出行程，因此原定9月在高阳体育场举办的演唱会确定取消，第六张正规专辑也同步推迟发行。



IU自责地写道：「因为我的耳朵问题，搞砸了大家原本可以很幸福的下半年。」但她强调，耳咽管开放症不会造成剧烈疼痛，但那种「自己的声音在耳朵里嗡嗡作响」的异样感，长时间下来真的很折磨人。她向粉丝承诺会专心接受治疗与休养，最迟在2027年初一定以健康状态重返舞台。经纪公司也补充说明，其实新专辑已经完成录音和封面拍摄，只是宣传活动都绑著巡演行程才不得不延期，绝对不是作品消失，请UAENA（粉丝名）们再耐心等一下。

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