[图多]连后脑勺都帅 ! 代言妖精李敏镐幕后照片公开

日前李敏镐成为韩国世宗语学堂的宣传大使，也是李敏镐在退伍后的首个公开行程，当日他穿著灰色西装出席活动，相当正式，而所属公司MYM也公开了许多当天幕后的帅气照片。
所属公司透过官方BLOG公开了当日多组幕后照片，主题为「原来代言妖精在这里」，拥有雕像般帅气侧脸的李敏镐，可说是360度零死角，无论是低头灿笑或是整理头发，让大家看到当日更多帅气照片，内文也强调著「不能只有我看到」，大方分享给所有粉丝们。
首先入镜的是李敏镐的后脑勺，大家更是笑称这张就已经有够帅。接下来让大家看一下欧巴的腿到底有多不科学，拥有逆天长腿的李敏镐正坐著休息。
李敏镐的任何一个表情都牵动粉丝的心，不管是侧面还是正面，时而抓头时而吐舌头，终於到了要上台的时候，李敏镐也不忘看著镜子再度整理一下自己的发型，专注的模样超帅气。
李敏镐终於上台了，接过委任状正式成为世宗学堂的大使，李敏镐也在致词时提到，每当他见到海外粉丝们的时候，大家总是用生疏的韩语努力表达出喜爱他的心意，而他也希望透过这宣传大使的身分，能将韩国文化带给更多国家的粉丝们。
照片： https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=22696157&memberNo=32792076
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