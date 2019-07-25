太養眼！從泫雅的比基尼到ROSE的高腰泳衣：來看看今年大勢的泳衣款式吧～

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到了夏天，一定少不了的就是去海邊、水上樂園、游泳池，對於明星來說也是很好放鬆的地方。 女明星們的泳裝照可不常見呢，穿上泳裝身材好壞全都一目了然。

性感小野馬泫雅的泳衣延續了她張揚自由的性格，選用了用料很少的三點式比基尼，火辣性感充滿健康美！ 雄性飽滿，腰身纖細，更有蜜桃臀，連作為小編的女生都想要多看兩眼啊，這身材小編給滿分。



經常No Bra亮相的Sulli在泳衣的選擇上有著獨特的眼光，黑色波點連體裝，看似普通卻在Sulli穿上之後才顯露出不一樣，大深V剪裁凸顯性感，而波點圖案又帶著俏皮，可以說是可愛性感兩不誤啊。



EXID LE仗著自己身材好選擇了一身螢光紅比基尼，整個上半身從背後看只有兩條細的不能再細的帶子綁著，跪坐在沙灘椅上的額她從側面看過去就是完美S曲線，豐胸細腰豐滿臀，充滿健康性感的味道。



BLACKPINK的小仙女ROSE比起前面幾位前輩，在泳衣上的選擇可謂是相當保守了。 中袖露腰上衣幾乎把除了腰之外的上半身遮得嚴嚴實實，下裝則是高腰短褲，雖然看上去沒有那麼暴露性感，不過也凸顯了ROSE的水蛇腰和大長腿，最重要的就是防曬效果比比基尼好太多了。



一直走溫婉路線的少女時代成員潤娥的泳衣大走典雅風，黑色吊帶連體式，肩上是飄逸的荷葉邊，配上一頂草帽，完美的度假風。



Jessica穿上了顏色鮮豔的黃綠色順條紋連體式泳衣，重點設計在腰部，小小的流蘇讓整體造型跳躍起來，甜美風滿滿。



超模韓惠珍的泳裝Look太有看頭了，九頭身的她選擇的比基尼更為大膽，從背後看幾乎露出了半個臀部，緊致好身材真叫人羡慕啊！！ 尤其是那雙大長腿，秒殺眾人。



T-ara出身的孝敏的泳衣選擇了最清爽的白色，大圓領設計完美突出了孝敏的肩線和鎖骨，加上一條黑色腰帶，想不注意到她的小蠻腰都難啊。



「圖：各明星IG」

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